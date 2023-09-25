Roza Filmi Sarsıcı Hikâyesiyle Seyirciyi Yüzleşmeye Çağırıyor

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan Roza filmi sarsıcı hikâyesiyle seyircileri sinemada kendileriyle yüzleşmeye davet ediyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, gerçek ve acı bir hayat hikâyesini beyazperdeye aktaran Roza filminden ilk görüntüler yayına verildi. Sarsıcı gerçeklerin başarılı performanslarla buluştuğu filmin fragmanı sinemaseverlere unutulmayacak bir hayat tecrübesi yaşatacağının habercisi oldu.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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