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Altın Koza’da Yarışma Filmlerinden Açık Kapılar Ardında ve Suyun Üstü Seyirci ile Buluştu

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30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova Altın Koza Film Akademisi tarafından gerçekleştirilen paneller, Mert Fırat’ın konuşmacı olarak yer aldığı Oyuncu ile Nasıl Çalışılır ile devam etti. Panelin ardından Mert Fırat’ın kurucusu olduğu İhtiyaç Haritası’nı konu alan İhtiyaç Haritası Dayanışma Belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası Mert Fırat, belgesel ekibi ve İhtiyaç Haritası yetkilileri sinemaseverlerin çeşitli soruları yanıtladı.

  • Basın Bülteni
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Açık Kapılar Ardında Söyleşisinden

İhtiyaç Haritası Dayanışma Belgeseli Söyleşisinden

Suyun Üstü Söyleşisinden

Adana Kısa Film Yarışması Söyleşilerinden

Belgesel Film Söyleşilerinden

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