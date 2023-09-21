Gareth Edwards’ın yönettiği ve John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe ile Sturgill Simpson’un oynadığı Yaratıcı (The Creator), 29 Eylül 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, insan ırkı ile yapay zekâ güçleri arasında gelecekteki bir savaşın ortasında geçiyor. Eski özel kuvvetler ajanı Joshua, eşinin kaybolmasının acısını çekerken Yaratıcı’yı ve onu yaratan mimarı öldürmek üzere görevlendirilir. Joshua ve seçkin ajanlardan oluşan ekibi, düşman hatlarını geçerek yapay zekânın işgâl ettiği karanlık dünyanın kalbine yolculuk eder. Ancak yapay zekâ bir çocuk formundadır.