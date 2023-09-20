Büyük Felaket: Asit Yağmuru Bu Cuma Sinemalarda

Cesaretin Var Mı Aşka?, Küçük Beyaz Yalanlar filmleriyle tanıdığımız, Cesar ödüllü usta oyuncu Guillaume Canet ve Laetitia Dosch’un oynadığı Büyük Felaket: Asit Yağmuru filminde hayatları için savaşan bir aileyi izliyoruz. Prömiyerini Cannes’da yapan filmin yapımcıları arasında 2022 En İyi Film Oscar’ını alan Coda’nın yapımcıları da var. Dünya genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları da ölümcül bir seviyeye gelir. Latin Amerika’dan Fransa’ya, dünyanın dört bir yanına dağılan bu yağmurlar büyük bir paniğe ve kaosa sebep olur. Bu felaketin tam orta yerinde kalan bir aile ise hayatta kalmak için bir an önce oldukça güvenli bir yer bulmak zorundadır.

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