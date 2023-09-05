Mehmet Ulay’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Ulay, 05 Eylül 2023 Salı günü hayatını kaybetti. 1942 yılında İstanbul’da doğan Ulay, Ankara’da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul’a gelerek Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. 1963 yılında Devlet Tiyatroları’nda sanat hayatına başladı. 1965 yılında AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere’ye giderek Oldwick Theater’da görev aldı. İkili Oyunlar, Giz, Beyza’nın Kadınları, Muro, Ya Sonra, Daire, Sevgi Taşı, Mavi Gece, Kanat, Göçebe, Eski Sevgili, Çiçero, Hayvan, Yıldızlara Bak gibi filmlerde rol alan Mehmet Ulay’ın cenazesi Nürnberg’de toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.