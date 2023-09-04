Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de

Sinemaya eşit koşullarda erişim sağlamak amacıyla 20 – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında 11. kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl Ankara’nın ardından 04 – 05 Kasım 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de sinemasever izleyicilerle buluşacak. Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor. 2023 yılı Engelsiz Filmler Festivali’nin destekçileri arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Basın Bülteni

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