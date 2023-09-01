Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin afişi yayınlandı. Afiş, bir yandan yönetmenlerin değişen bakış açılarını, bir yandan da izleyicinin çeşitliliğini sembolize ederken, insan gözü ve objektif arasında köprü kurarak, izleyicileri dünyayı yepyeni bir biçimde algılamaya davet ediyor. Yapay zekâ ile üretilen afiş, grafik tasarımcı Emre Koç imzası taşıyor. 30. yılına ulaşmanın heyecanıyla yapılacak olan festivalde dünya sinemasından seçkiler, çeşitli film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler yer alacak.

Basın Bülteni

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Afiş



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