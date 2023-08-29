13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Açıklandı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. Sinema Onur Ödülü, sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Akademik Onur Ödülü Prof. Dr. İonna Kuçuradi’ye, 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı festivalin açılış töreninde takdim edilecek. Törende ayrıca, sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı değerli katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filme emek vermiş olan Hüseyin Özşahin’e Sinemaya Katkı Ödülü takdim edilecek.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan / Ayşenil Şamlıoğlu



Hüseyin Özşahin / İonna Kuçuradi

