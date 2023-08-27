Gürsel Ateş’in yönettiği kısa film Yatır’ın başrollerinde İbrahim Sevinç, Caner Karadağ, Volkan Özbay, Emre Ayalp oynuyor. Filmin konusu şöyle: Hakiki Baba Türbesi’nin türbedarı Muharrem Efendi, türbeye gelen ziyaretçiler için dua edip muska yazarak aldığı bahşişlerle geçinen, cahil ve sofu bir adamdır. Günlerini türbenin temizliğini yaparak, türbenin arızalı lambasını bastonuyla yakmaya çalışarak, ziyaretçileri ağırlayarak geçirmektedir. Bir gün türbeye gelen denetçiler, türbenin sahte olduğuna dair ihbar aldıklarını ve mezarı yeraltı radarı ile tarayacaklarını bildirince, Muharrem’in dünyası altüst olur. Her şeyi düzeltmek için çok az zamanı vardır.