Türk Korku Sineması Kronolojisi, 5. Cildi ile Raflarda

Dr. Gizem Şimşek Kaya’nın kaleme aldığı, yerli korku sineması üzerine yazılı tek kaynak olma özelliği taşıyan Türk Korku Sineması Kronolojisi bir yılda 62 filmin vizyona girdiği 2022’yi içeren 5. cildi ile raflardaki yerini aldı. 237 sayfadan oluşan, araştırmacılar ve türün takipçileri için eşsiz bir kaynak olma özelliği taşıyan Türk Korku Sineması Kronolojisi 5. Cilt (2022), İzan Yayıncılık etiketiyle yayımlandı. 5. cilt, bir yılda vizyona giren 62 yerli korku filmine dair bulunamayacak detayları içeriyor. 5. ciltte de korku filmlerindeki korku unsurları, büyü unsurları, tarihi çekim mekânları, Anadolu inançlarına ait nesnelerin kullanımı gibi detaylarının olduğu 29 tablo bulunuyor.