Jennifer Lawrence Büyü de Gel Filmiyle Seyirciyi Kahkahaya Boğacak

Akademi ödüllü başarılı oyuncu Jennifer Lawrence’ın başrolünü üstlendiği komedi Büyü De Gel 23 Haziran’da seyirci ile buluşuyor. Gene Stupnitsky’in yönettiği film, eğlenceli sahneleriyle Lawrence’ın filmografisinde farklı bir yere oturuyor. Kendi kuşağının sevilen oyuncularından Lawrence, kariyerinde uzun zamandır yer almayan komedi türü ile seyirciyi şaşırtacak. Her zaman bir komedi filmi yapmak istediğini ancak doğru filmi bulamadığını söyleyen oyuncu, “Tamamen farklı bir tür, eğlenceli sahneler ve beni heyecanlandıran absürt diyaloglar. Bambaşka bir şey yapmak benim için bir zevkti. Bu filmi böylesine çok komik bir oyuncu kadrosuyla birlikte filme aktarmak çok eğlenceliydi.” diyor.

Basın Bülteni

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