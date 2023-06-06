Ari Aster İmzalı Cesur Bir Korku Komedi Korkuyorum, 09 Haziran’da Sinemalarda

Ayin (Hereditary) ve Midsommar filmlerinin yönetmeni Ari Aster, bu kez korku komedi tarzı bir film ile hayranları ile buluşuyor. Korkuyorum filminde yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıkan Aster, cesur bir işe imza atıyor. Paranoyak bir adamın, annesine dönmek için çıktığı yolculuğu konu alan filmin başrolünde başarılı oyuncu Joaquin Phoenix yer alıyor. Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını alan Phoenix’e, Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen Mckinley Henderson, Hayler Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers ve Armen Nahapetian gibi isimler eşlik ediyor. Korkuyorum, 09 Haziran’da ülkemiz sinemalarında olacak.

Basın Bülteni

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