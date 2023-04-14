Köprüde Buluşmalar’da Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar’da 14 uzun metraj ve 5 belgesel film ile 4 film projesinin sunumları yapıldı. Gerçekleştirilen Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde yer alan projelerin üreticileri senaryo, sunum ve yapım alanlarında gerekli eğitimleri aldı. Mattepost Post-Prodüksiyon’un destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’da sinemacıların filmlerini tamamlamalarına destek olmak amacıyla belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Basın Bülteni

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