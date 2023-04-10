Sevmedim Hayatı, Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın Eğlenceli Yorumu & Video Klibi ile Birlikte Yayında

Ali Sunal ve Doğa Rutkay, Hava Muhalefeti filmi için, 70’li yıllara damgasını vuran, Sevmedim Hayatı şarkısını yeniden yorumladı. Filmden sahnelerin de yer aldığı video klibin çekimlerinde Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın eğlenceli ve keyif dolu anları kameralara yansıdı. Ramiz Bayraktar ve Göktuğ Şenkal tarafından aranjesi yapılan Sevmedim Hayatı şarkısının video klibinin yönetmenliğini Ramiz Bayraktar, görüntü yönetmenliğini ise Yiğitcan Dağılgan ve Eyüp Öztürk üstlendi.

Basın Bülteni

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