Laura Terruso’nun yönettiği ve Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, Leslie Bibb ile Anders Holm’un oynadığı Eyvah Babam (About My Father), 26 Mayıs 2023’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç bir adam olan Sebastian, Amerikalı kız arkadaşıyla evlenmeye karar verir. Ancak Salvador, İtalyan göçmen babası Salvo’ya kız arkadaşına evlilik teklifi edeceğini söylediğinde beklenmedik bir tepki alır. Salvo, gelini olacak genç kadın ve ailesiyle hafta sonunu bir arada geçirmek ister.