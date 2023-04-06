42. İstanbul Film Festivali Başladı

42. İstanbul Film Festivali, 06 Nisan Perşembe akşamı Süreyya Operası’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Festival zengin programıyla dünya sinemasının en yeni örneklerini, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifleri ve kült yapıları 12 gün boyunca sinemaseverlerle buluşturuyor. 134 uzun ve 29 kısa filmin gösterileceği festivalin bu yılki programında Berlin Film Festivali’nin büyük ödülünü kazanan Küçük Evren, Venedik Film Festivali’nin büyük ödülünü kazanan Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri’nin yanı sıra François Ozon, Christian Petzold, Hong Sang-soo ve Fatih Akın gibi usta yönetmenlerin son filmleri de yer alıyor.

Basın Bülteni

Açılış törenini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Görgün Taner – Can Çaka



Görgün Taner – Şahika Özcan Ortaç



Görgün Taner – Yasin Oral



Görgün Taner – Yılmaz Yıldız



Kerem Ayan – Zeynep Aybar



Metin Akpınar – Nevra Serezli



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