Muhlis Asan’ı Kaybettik

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Muhlis Asan, 25 Şubat 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1958 yılında Iğdır’da dünyaya gelen Asan’ın rol aldığı sinema filmleri arasında Kaşık Düşmanı, Asiye Nasıl Kurtulur, Üç Halka Yirmibeş, Çark, Hasret, Hanım, Benim Sinemalarım, Camdan Kalp, Umut Hep Vardı, Kurşun Adres Sormaz, Rumuz Sev Beni, Hayat Kavgası, Sen Başkasın, Böcek, Çökertme, Abuzer Kadayıf, Fotoğraf, Sır Çocukları, Fırtına, Öldür Onu, İçimdeki İnsan, Mavi Gece, Oldu mu Şimdi, Aşka Geldik, Çılgın Kolej gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.