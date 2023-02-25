Aydın Bağardı’nı Kaybettik

Yapımcı, yönetmen Aydın Bağardı, 25 Şubat 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 03 Nisan 1959 tarihinde Eskişehir’de doğan Bağardı, reji asistanı olarak sinemaya girdi. 1991 yılında Ölürayak isimli ilk uzun metrajlı filmini yönetti. Film, Kültür Bakanlığı İlk Yönetmen Teşvik Ödülü ve 4. Ankara Film Festivali’nde En İyi Umut Veren Senaryo Ödülü aldı. 10. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi. 2010 yılında ise Biraz Tuz Biraz Biber adlı 2. filmini yöneten Bağardı, FİLMYÖNDER, TESİYAP ve SETEM üyesiydi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.