Fındıkkıran ve Sihirli Flüt, 03 Mart’ta Sadece Sinemalarda

Fındıkkıran ve Sihirli Flüt adlı animasyon film 03 Mart’ta vizyon giriyor. Sadece sinemalarda gösterilecek olan filmde hikâyenin baş kahramanları oyuncak asker Fındıkkıran ve Marie adlı bir kızdır. Marie babasını yıllar önce kaybetmiş, annesiyle birlikte zor şartlarda yaşamaktadır. Kötü kalpli tefeci Ratter’e borçları vardır ve ödeyecek durumları da yoktur. Ratter bu durumdan faydalanmak ister, yeni yıl akşamı Marie’ye evlilik teklifinde bulunmak için gelir. Gelirken yanında Marie’ye hediye etmek için Fındıkkıran adında oyuncak bir asker getirir. Marie bu durumdan çok mutsuz olur çocukluk yıllarına geri dönebilmektir için dilekte bulunur. Dileği mucizevi bir şekilde gerçeğe dönüşür.

Basın Bülteni

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