Ferzan Özpetek’ten Deprem Bölgelerine Anlamlı Destek

Yaşamını İtalya’da sürdüren ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, ülkemizde yaşanan felâkete duyarsız kalmadı. Özpetek, İtalya’da bu Cuma akşamı sahneleyeceği ve biletlerinin hepsi satılan Ferzaneide adlı tek kişilik gösterisinden elde edilen 200 bin TL.yi Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne bağışladı. Özpetek, “Ben uzakta da olsam kalbim ülkemde ve ülkemin güzel insanlarında.” diyerek, yaşanan bu felâkete destek oldu. Özpetek’in son filmi, Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna), 25 Mart 2022′de sinemalarda gösterime girmişti.

