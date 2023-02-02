Serçenin Gözyaşı 10 Mart’ta Sinemalarda, Filmin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı

Ezilen, şiddete uğrayan, taciz edilen, öldürülen, ön yargılar nedeniyle dışlanan kadınların dramını aktaran Serçenin Gözyaşı filminin merakla beklenen afişi yayınlandı. 10 Mart’ta vizyona girecek filmden ilk teaser yayınlanmış ve sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Usta oyuncu kadrosu göz doldururken müziği ve sarsıcı sahnelerine övgüler yağmıştı. Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı etkileyici hikâye, aynı zamanda bir “umut” hikâyesi. Yaşadıkları her ne olursa olsun kadınların isteyince neler yapabileceğini çarpıcı bir dille anlatan filmin kadınlara mesajı da net: “Artık susma, konuşman lazım!”

Basın Bülteni

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