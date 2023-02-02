Kadınlara Mahsus, 17 Şubat 2023’de Sinemalarda

Usta yönetmen Serdar Akar imzalı Kadınlara Mahsus filmi için geri sayım başladı. 17 Şubat’ta vizyona girecek filmin fragmanı yayınlandı. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için ‘Kadınlara Mahsus’ kampında bir araya gelen 8 kadının çarpıcı hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak. Fragmanında yer alan sahnelerle sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşen, başrollerini Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban’ın paylaştığı film, “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla vizyona girecek.

Basın Bülteni

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