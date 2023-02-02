En İyi Erkek Oyuncu Oscar Adayı, En İyi Uyarlama Senaryo Oscar Adayı Yaşamak, 10 Şubat’ta Sinemalarda

Ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hayatı yeniden keşfetme hikâyesini anlatan Yaşamak, 10 Şubat’ta vizyona giriyor. Usta yönetmen Akira Kurosawa’nın başyapıtı Yaşamak filminin senaryosu Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro tarafından yeniden yazıldı ve Oliver Hermanus’un kamerasından beyazperdeye uyarlandı. Başrollerinde Bafta ödüllü Bill Nighy ve Netflix’in popüler dizisi Sex Education ile tanınan, Bafta ödüllü Aimee Lou Wood’un yer aldığı ve Sundance’te prömiyerini yapan film, Venedik, Toronto ve San Sebastian dahil sayısız festivalde gösterildi. Performansıyla övgüler toplayan Bill Nighy, Altın Küre, Bafta ve Oscar adayı oldu.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.