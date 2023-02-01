Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Çok Aşk’ın fragmanı yayınlandı. 24 Şubat’ta sadece sinemalarda vizyona girecek filmin fragmanında oyuncu kadrosu Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Ege Aydan, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel yer aldı. Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı renkli görüntülerden oluşuyor. 100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Basın Bülteni

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