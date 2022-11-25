Buğday Tanesi Filmi, Gerçek Bir Mücadele Öyküsünü Beyazperdeye Taşıyor

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan Buğday Tanesi, 02 Aralık tarihinde vizyona giriyor. Filmin galası ise ertesi gün 03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak. Doğan Ümit Karaca’nın yönettiği ve başrolünde Kutsi’nin yer aldığı film, Serkan Bayram’ın gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor. Filmin geliri ile İstanbul’a bir engelsiz yaşam merkezi daha kurulacak.

Basın Bülteni

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