Şafak Pekdemir, Barış Akarsu Merhaba’da Kendi Sesinden Barış Şarkıları Söylüyor

Yasak Elma dizisinin Zeynep Argun’u olarak izleyicilerin ilgi odağı olan Şafak Pekdemir, bu kez 18 Kasım 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan Barış Akarsu: Merhaba filminde canlandırdığı Nalan karakteriyle göz dolduracak. Filmde şarkı da söyleyen Şafak Pekdemir, “Müzik, dinlesem de, söylesem de beni mutlu ediyor. Filmin çekimlerinin yapıldığı Amasra’da Barış Akarsu’nun vefatından 15 yıl sonra bile ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirten sevilen oyuncu, “İnsan, Barış’ın nasıl Amasralıların çocuğu olduğunu hissediyor orada, acaba yaşasaydı bu sevgi neler yaratırdı, neler olurdu diye düşündürüyor. Huzurla uyusun.” diyor.

Basın Bülteni

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