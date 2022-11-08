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33. Ankara Film Festivali’nde Heyecan Sürüyor

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33. Ankara Film Festivali güne Jerzy Skolimowski’nin yönettiği, bu yıl Cannes Film Festivali Jüri Özel Ödülü kazanan Ai (Eo) ve festivalin konuğu olarak Ankara’ya gelen ve gösterime katılan Bee Thiam Tan’ın filmi Tiong Bahru Sosyal Kulübü’nün (Tiong Bahru Social Club) gösterimiyle başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında Çiğdem Sezgin’in yönettiği Suna, Soner Caner imzalı Mukavemet ve Onur Ünlü’nün yönettiği Bomboş ilk kez Ankara seyircisi ile buluştu.

Beyaz Motosiklet Söyleşisinden

Çilingir Sofrası Söyleşisinden

Ela ile Hilmi ve Ali Söyleşisinden

Evlilik Meselem Söyleşisinden

Mukavemet Söyleşisinden

Suna Söyleşisinden

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