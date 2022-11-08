33. Ankara Film Festivali’nde Heyecan Sürüyor

33. Ankara Film Festivali güne Jerzy Skolimowski’nin yönettiği, bu yıl Cannes Film Festivali Jüri Özel Ödülü kazanan Ai (Eo) ve festivalin konuğu olarak Ankara’ya gelen ve gösterime katılan Bee Thiam Tan’ın filmi Tiong Bahru Sosyal Kulübü’nün (Tiong Bahru Social Club) gösterimiyle başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında Çiğdem Sezgin’in yönettiği Suna, Soner Caner imzalı Mukavemet ve Onur Ünlü’nün yönettiği Bomboş ilk kez Ankara seyircisi ile buluştu.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Beyaz Motosiklet Söyleşisinden



Çilingir Sofrası Söyleşisinden



Ela ile Hilmi ve Ali Söyleşisinden



Evlilik Meselem Söyleşisinden



Mukavemet Söyleşisinden



Suna Söyleşisinden

