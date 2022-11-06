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33. Ankara Film Festivali İkinci Gününü Geride Bıraktı

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33. Ankara Film Festivali devam ediyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Film Yarışması heyecanı başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bugün izleyiciyle buluşan ilk yapım, Gizem Kızıl imzalı Bana Karanlığını Anlat oldu. Gösterimi yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Gizem Güçlü, yapımcı Bulut Reyhanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen film, kocasının geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının ardından bir kadının kendisi, geçmişi ve eşinin ailesiyle yaptığı hesaplaşmasını anlatıyor

Pelin Esmer – Serdar Orçin – Melisa Sözen

Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden

Crossroads Söyleşisinden

Kabahat Söyleşisinden

Kısa Film Söyleşilerinden

Kim Mihri? Söyleşisinden

Kuru Pasta Gazoz Söyleşisinden

Tiong Bahru Sosyal Kulübü Ekibi

Tiong Bahru Sosyal Kulübü Söyleşisinden

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