33. Ankara Film Festivali İkinci Gününü Geride Bıraktı

33. Ankara Film Festivali devam ediyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Film Yarışması heyecanı başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bugün izleyiciyle buluşan ilk yapım, Gizem Kızıl imzalı Bana Karanlığını Anlat oldu. Gösterimi yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Gizem Güçlü, yapımcı Bulut Reyhanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen film, kocasının geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının ardından bir kadının kendisi, geçmişi ve eşinin ailesiyle yaptığı hesaplaşmasını anlatıyor
- Basın Bülteni
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Pelin Esmer – Serdar Orçin – Melisa Sözen
Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden
Kuru Pasta Gazoz Söyleşisinden
Tiong Bahru Sosyal Kulübü Ekibi