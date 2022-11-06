33. Ankara Film Festivali İkinci Gününü Geride Bıraktı

33. Ankara Film Festivali devam ediyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Film Yarışması heyecanı başladı. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bugün izleyiciyle buluşan ilk yapım, Gizem Kızıl imzalı Bana Karanlığını Anlat oldu. Gösterimi yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Gizem Güçlü, yapımcı Bulut Reyhanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen film, kocasının geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının ardından bir kadının kendisi, geçmişi ve eşinin ailesiyle yaptığı hesaplaşmasını anlatıyor

Basın Bülteni

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Pelin Esmer – Serdar Orçin – Melisa Sözen



Bana Karanlığını Anlat Söyleşisinden



Crossroads Söyleşisinden



Kabahat Söyleşisinden



Kısa Film Söyleşilerinden



Kim Mihri? Söyleşisinden



Kuru Pasta Gazoz Söyleşisinden



Tiong Bahru Sosyal Kulübü Ekibi



Tiong Bahru Sosyal Kulübü Söyleşisinden

