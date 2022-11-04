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33. Ankara Film Festivali Başladı

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33. Ankara Film Festivali, dün gece MEB Şura Salonu’nda düzenlenen görkemli açılış töreni ile başladı. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün gerçekleştirdiği, festival destekçilerine teşekkür plaketlerinin takdimi ile başlayan açılış töreninde, Onur Ödülleri ve Vakıf Özel Ödülleri de sahiplerine verildi. Açılış töreni, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçıları Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Melahat İsmayilova ve Çellist Onur Şenler’in verdiği Livaneli Şarkıları Konseri ile sona erdi.

  • Basın Bülteni
  • Açılış Töreninden Görüntüler
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Ceylan Özgün Özçelik

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah – İrfan Demirkol

İrfan Demirkol – Zülfü Livaneli

Rengim Gökmen

Sebile Ruken Öztürk – Sevin Okyay

Sevin Okyay

Sevin Okyay – Farah Zeynep Abdullah – Zülfü Livaneli –
Nebil Özgentürk – Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)

Ünsal Ünlü

Zülfü Livaneli

– Ceylan Özgün Özçelik

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