33. Ankara Film Festivali Başladı

33. Ankara Film Festivali, dün gece MEB Şura Salonu’nda düzenlenen görkemli açılış töreni ile başladı. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün gerçekleştirdiği, festival destekçilerine teşekkür plaketlerinin takdimi ile başlayan açılış töreninde, Onur Ödülleri ve Vakıf Özel Ödülleri de sahiplerine verildi. Açılış töreni, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçıları Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Melahat İsmayilova ve Çellist Onur Şenler’in verdiği Livaneli Şarkıları Konseri ile sona erdi.
- Basın Bülteni
- Açılış Töreninden Görüntüler
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Farah Zeynep Abdullah – İrfan Demirkol
İrfan Demirkol – Zülfü Livaneli
Sebile Ruken Öztürk – Sevin Okyay
Sevin Okyay – Farah Zeynep Abdullah – Zülfü Livaneli –
Nebil Özgentürk – Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)