33. Ankara Film Festivali Başladı

33. Ankara Film Festivali, dün gece MEB Şura Salonu’nda düzenlenen görkemli açılış töreni ile başladı. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün gerçekleştirdiği, festival destekçilerine teşekkür plaketlerinin takdimi ile başlayan açılış töreninde, Onur Ödülleri ve Vakıf Özel Ödülleri de sahiplerine verildi. Açılış töreni, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçıları Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Melahat İsmayilova ve Çellist Onur Şenler’in verdiği Livaneli Şarkıları Konseri ile sona erdi.

Ceylan Özgün Özçelik



Farah Zeynep Abdullah



Farah Zeynep Abdullah – İrfan Demirkol



İrfan Demirkol – Zülfü Livaneli



Rengim Gökmen



Sebile Ruken Öztürk – Sevin Okyay



Sevin Okyay



Sevin Okyay – Farah Zeynep Abdullah – Zülfü Livaneli –

Nebil Özgentürk – Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)



Ünsal Ünlü



Zülfü Livaneli



– Ceylan Özgün Özçelik

