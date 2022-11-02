33. Ankara Film Festivali Yarın Başlıyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali yarın akşam düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Festivalin Onur Ödülleri’nin sahiplerine takdim edileceği ve festival programının tanıtılacağı açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Piyanist Melahat İsmayilova ve Çellist Onur Şenler’in vereceği Livaneli Şarkıları Konseri ile sona erecek. 33. Ankara Film Festivali bu yıl da ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönmüş, yılın merak uyandıran filmlerinden oluşan bir programı 03 – 11 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda sinemaseverlerle buluşturacak.

Basın Bülteni

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