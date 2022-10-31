33. Ankara Film Festivali’nin Avrupa Birliği Desteğiyle Gerçekleşecek Programı Hazır

03 – 11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ankara Film Festivali’nde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile ortaklaşa panel, çocuklar için atölye ve gösterimler gerçekleşecek. Program “Avrupalı Kimdir? Farklılıklarla Bir Araya Gelmek” başlığıyla yapılacak. Bu kapsamda Türkiye – Almanya Film Festivali Başkanı Adil Kaya, yazar Burcu Karakaş, İletişim Sosyoloğu – akademisyen Çiler Dursun ve gazeteci Murat Yetkin’in konuşmacı olarak yer alacağı panel 09 Kasım Çarşamba günü saat 19:00’da Büyülüfener Sineması’nda gerçekleştirilecek.
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