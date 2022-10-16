Demiray Erül’ü Kaybettik

Sinema, Tiyatro ve TV Dizi Oyuncusu, Seslendirme Sanatçısı Demiray Erül, 16 Ekim 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 18 Mayıs 1938′de İzmir’de doğan Erül, İz Peşinde, Çiçek Taksi, Köşe Kapmaca, Böyle mi Olacaktı, İki Arkadaş, Tatlı Hayat, Köprü, Patron Kim, Kampüsistan, Kurtlar Vadisi, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar, Doktorlar, Yaprak Dökümü adlı TV dizileri ve Tarzan Rıfkı, Milyarder, Kaside-i Bürde Şairi adlı filmlede rol aldı. Erül’ün cenazesi, 17 Ekim Pazartesi günü Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.