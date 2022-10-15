Ahmet Güleryüz’ü Kaybettik

Yesilçam’da uzun yıllar Yönetmen Asistanı, Yönetmen ve Senarist olarak çalışan Ahmet Güleryüz, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 15 Kasım 1960 tarihinde Kastamonu’da dünyaya gelen Güleryüz’ün çalıştığı filmler olarak Prenses, Papatya, Gelin Oy, Alnımdaki Bıçak Yarası, Mem-û Zîn, Ziyaretçi, Uzlaşma gibi filmler hatırlanıyor. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz’ün de ağabeyi olan Ahmet Güleryüz’ün cenazesi 16 Ekim 2022 Pazar günü Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.