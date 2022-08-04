Altın Kızlar Sette

Berk Atan ve Yağmur Tanrısevsin’in oynadığı Üçüncü Gün filminde rol alan usta oyuncular Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın bir araya geldiler. Berk Atan’ın annesini oynayan Derya Alabora ve teyzelerini oynayan Nursel Köse, Zuhal Yalçın, aynı evde yaşayan, bir örnek giyinen, tatlı bir yaşam süren üç kız kardeşi canlandırıyor. “Sette bize Altın Kızlar diyorlar.” diyen oyuncular, köpeklerini de kucaklarına alarak fotoğraf çektirdiler.

Basın Bülteni

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