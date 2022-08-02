Ilya Maksimov’un yönettiği ve Tyler Bunch, Wayne Grayson, Alyson Leigh Rosenfeld ile Billy Bob Thompson’un seslendirdiği animasyon film Gulliver Dönüyor (Gulliver Returns), 14 Ekim 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Filmmedya tarafından vizyona çıkarılıyor.

En büyük masal kahramanlarından Gulliver, yardımını isteyen Lilliput halkından acil bir mektup alır. Adada dikkat çekici değişikliklerin meydana geldiğini gören Gulliver ve arkadaşları, kendilerini olağanüstü olaylar kasırgasının içinde bulurlar. Kurnaz düşmanlar ve zorlu kovalamacalarla karşılaşırlar. Ama birlikte engeller aşılabilir, çünkü dostluk her zaman kazanır.