Documentarist 15. İstanbul Belgesel Günleri: Ödüller Sürgünler, Romanlar ve Göçmenlere

Bu sene 15. yaşını kutlayan Documentarist – İstanbul Belgesel Günleri’nde ödüller açıklandı. 70’ten fazla filmin gösterimine atölye, söyleşi, forum ve panellerin eşlik ettiği festival 30 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşecek kapanış ve ödül töreni ile sona eriyor. Bu sene Ahu Öztürk, Can Candan, Özlem Güçlü, Karen Cirillo ve Selda Taşkın’dan oluşan jüri, Documentarist’in geleneksel Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü’nü Bitmemiş Cümleler filmine verdi. Gizem Aksu’nun dans üzerinden Almanya’da yaşamış Roman bir boksörle Sulukule arasında bağ kurduğu Hepimiz İçin 9/8’lik Bir Dövüş adlı belgeseli ise Jüri Özel Ödülü kazandı.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü: Bitmemiş Cümleler (Adar Bozbay)

Jüri Özel Ödülü: 9/8fight41: Hepimiz İçin 9/8’lik Bir Dövüş (Gizem Aksu)

Eleştirmenler Ödülü: Aşk, Mark ve Ölüm (Cem Kaya)