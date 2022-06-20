Fransız Sinema Haftası 2022

Institut Français Türkiye, geçtiğimiz yıl çok başarılı geçen ve yirmiden fazla şehri ziyaret eden gezici film festivali Fransız Sinema Haftası’nın bu yıl tekrar yola çıktığını duyurdu. Fransız Sinema Haftası, Haziran ayının sonundan itibaren Türkiye’nin şimdilik on şehrinde, henüz Türkiye’de gösterime girmemiş Fransız filmlerinin Türkçe altyazılı gösterimini yapacak. Beş gün boyunca, izleyiciler her akşam farklı türde bir Fransız uzun metrajlı filmi izleyebilecekler. Programda 2021’de en iyi film dalında Cesar kazanan komedi Adieu les Cons, Fransız – Tunus draması Un Fils, genç izleyiciler için animasyon filmi Petit Vampire, dans üzerine muhteşem bir belgesel olan Les Indes Galantes ve iyi bir ekolojik gerilim örneği olan Rouge filmleri var.