Çıkış Yok (Yönetmen: Sophia Banks)

Sophia Banks’ın yönettiği ve Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney ile Lucy Barrett’in oynadığı Çıkış Yok (Black Site), 22 Temmuz 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Abby Trent, Citadel adlı istihbarata ağına bağlı gizli hapishanenin tesis yöneticisi yardımcısıdır. Tesis, adı açıklanmayan bir çölde yer altındadır. Tesis, sadece yüksek öneme sahip tutukluları meraklı gözlerin uzağında tutmak için inşa edilmiştir, tutuklulardan istihbarat sağlamak için gerekli mahremiyeti sağlar. Abby Trent, işine bağlıdır ve “Amerikan toprağını yerli ve yabancı düşmanlardan koruma” idealine bağlı ve gönülden inanmaktadır.