Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri Başladı

Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gün içinde yapılan açılış töreniyle başladı. Etkinlikte alana dair çeşitli bilimsel çalışmaların değerlendirileceği ve toplumla paylaşılacağı panel, sempozyum vb. etkinlikler de yer alacak. Yapılan konuşmalar sonrasında Tunus’lu yönetmen Nacer Khemir’in Fısıldaşan Kumlar (Whispering Sands) adlı filmi gösterildi ve film sonrasında söyleşi yapıldı. Akşam yapılan galada ise film müzikleri konseri verildi.

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Abdüssettar Yarar (Konya Kültür ve Turizm Müdürü) – Mecid Mecidi



İhsan Kabil – Necer Khemir – Esin Çelebi Bayru



Nacer Khemir – İhsan Kabil



Vahdettin Özkan (Konya Valisi)



Film Müzikleri Konseri



Selçuklu Kongre Merkezi

