Haberler

Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri Başladı

Yorum yapın

Sûfisin 4. Sûfi Sinema Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gün içinde yapılan açılış töreniyle başladı. Etkinlikte alana dair çeşitli bilimsel çalışmaların değerlendirileceği ve toplumla paylaşılacağı panel, sempozyum vb. etkinlikler de yer alacak. Yapılan konuşmalar sonrasında Tunus’lu yönetmen Nacer Khemir’in Fısıldaşan Kumlar (Whispering Sands) adlı filmi gösterildi ve film sonrasında söyleşi yapıldı. Akşam yapılan galada ise film müzikleri konseri verildi.


Abdüssettar Yarar (Konya Kültür ve Turizm Müdürü) – Mecid Mecidi

İhsan Kabil – Necer Khemir – Esin Çelebi Bayru

Nacer Khemir – İhsan Kabil

Vahdettin Özkan (Konya Valisi)

Film Müzikleri Konseri

Selçuklu Kongre Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.