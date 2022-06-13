Uğur Terzioğlu’nu Kaybettik

Türkiye’de yabancı film ithalatı ve dağıtımcılığının öncülerinden, iş insanı ve yatırımcı Uğur Terzioğlu, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 20 Ekim 1933 tarihinde Milas’ta doğan Uğur Terzioğlu, ilk olarak aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu’nda iş hayatına atıldı. Daha sonra İtalya’ya giden Terzioğlu, orada Filmcentre adlı şirketi kurdu. Terzioğlu’nun cenazesi, 14 Haziran 2022 Salı günü, Milas Kurşunlu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Milas Şehir Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.