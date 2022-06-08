8. Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması’nda Birincilik Alanya’nın Oldu

Antalya Valiliği koordinesinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya’daki liseleri kapsayan 8. Liseler Arası Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması düzenlendi. Liseler arası 66 kısa filmin değerlendirmeye alındığı film yarışmasında yönetmenliğini Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Selçuk Oğuz’un yaptığı, oyunculuğunu 12. sınıf öğrencisi Ahmet Taha Duran’ın gerçekleştirdiği, öğretmen Tomurcuk Çakan’ın danışmanlığını yürüttüğü Kimim Ben? adlı kısa film birinci seçildi.

Basın Bülteni

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