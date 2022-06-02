Sönmez Yıkılmaz’ı Kaybettik

Sinemamızın Rambo lâkaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz, 02 Haziran 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 12 Aralık 1940, Rize doğumlu oyuncunun bilinen filmleri arasında Tarkan Viking Kanı, Üç Arkadaş, Atlı Han, Süreyya, Elif ile Seydo, Kara Doğan, Kartal Bey, Üç Dev Adam, Kara Haydar, Çakal, Zaloğlu Rüstem, Dayı, Beş Kafadar, Babalık, Avanta Yok, Dört Hergele, Ramo, Sosyete Behçet, Gecenin Sonu, Vatandaş Rıza gibi filmler var. Cenazesi, 03 Haziran 2022 Cuma günü Teşvikiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.