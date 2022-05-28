8. Balkan Panorama Film Festivali Sona Erdi

İzmir – Buca’da 21 – 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Balkan Panorama Film Festivali dün akşam Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan ödül ve kapanış töreniyle sona erdi. 9 Balkan ülkesinden seçkin filmlerin gösterildiği festival kapsamında yapılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülünü, yönetmenliğini Ferit Karahan’ın yaptığı Okul Tıraşı adlı film aldı. Aynı filmin genç oyuncusu Samet Yıldız ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görülürken festivalin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü değerli oyuncu Emel Göksu’ya takdim edildi.

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Ödüller:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Çatlak)

En İyi Erkek Oyuncu: Samet Yıldız (Okul Tıraşı)

En İyi Kadın Oyuncu: Emel Göksu (Koridor)

Dolunay Soysert – Özcan Alper – Emel Göksu



Dolunay Soysert – Özcan Alper – Ferit Karahan



Dolunay Soysert – Özcan Alper – Fikret Reyhan



Sali Saliji

