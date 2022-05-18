Muhteşem İkili Buhran’da

Yapımcılığını Murat Yontan’ın üstleneceği Buhran isimli sinema filminin başrol oyuncuları Dilara Kırmıt ve Anıl Dal, çalışmalarını hızlandırdılar. 2021 yılı Miss and Mr Fashion TV Yarışması’ndan kraliçe olarak çıkan Dilara Kırmıt, Lübnan’da yapılacak World Next, Top Model Yarışması’nda 23 Haziran’da ülkemizi temsil etmeye hazırlanırken bir yandan da sinema filmindeki başrol partneri Anıl Dal ile oyuncu koçları eşliğinde oynayacağı karaktere hazırlanıyorlar. Kanlı Roman isimli sinema filminde başrol oynayan Anıl Dal, ikinci başrol filminde Dilara Kırmıt ile oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirirken partnerinin çok çalışkan olmasının kendini mutlu ettiğini dile getirdi.

Basın Bülteni

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