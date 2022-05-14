Kemal Kenan Ergen’i Kaybettik

Mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Mizah çevrelerinde bilinen adıyla Kemken, 1967 yılında Gölcük’te doğdu. Mizah dergilerinde hikâyeleri yayınlandı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin senaryosu başta olmak üzere Hababam Sınıfı Askerde, Kahpe Bizans, Ömerçip adlı filmlerin senaryolarını yazdı, Zaman Makinesi 1973 adlı filmin uygulayıcı yapımcılığını üstlendi. Ergen’in cenazesi, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kocaeli’nin Gölcük İlçesi, Değirmendere mahallesinde toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.