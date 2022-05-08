Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi’ne Macaristan’dan Ödül

Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi adlı belgesel filmin, 12. ödülü Macaristan’da 04 – 07 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenmekte olan 30. Mediawave Uluslararası Film Festivali’nden (Mediawave International Filmfestival 2022) geldi. En İyi Yaşam Hikâyesi Ödülü ile taçlandırılan, Orhan Tekeoğlu yönetmenliğinde ve Nurdan Tümbek Tekeoğlu yapımcılığında çekilen belgesel film, 55 yıl süreyle Tonya Karakısak Yaylası’nda tek başına doğayla baş başa bir hayat süren Fatma Kayacı’nın benzersiz hikâyesini anlatıyor.

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Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Orhan Tekeoğlu – Nurdan Tümbek Tekeoğlu



Ödül Belgesi

