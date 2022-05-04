Cem Madra’yı Kaybettik

Açık Radyo’nun kurucularından etnolog, programcı, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra, 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen radyo istasyonu olan Açık Radyo, 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul ili ve çevresine 95 Mhz bandı üzerinden yayın yapmak amacıyla kuruldu. Sulukule’nin Son Günleri adlı bir belgesel filme de imza atmış olan Cem Madra’nın cenazesi, 06 Mayıs 2022 Cuma günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.