Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından “Sinemacı Nafi” olarak bilinen ve Mağusa’ya sinemayı ilk getiren Nafi Hüseyin Rıza Ödülleri’nin verileceği 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nin ön jüri üyeleri belli oldu. Yapılan yazılı açıklamada, her yıl Eylül ayında düzenlenen festivalin başvurularının sona erdiği belirtildi. Bu yıl yoğun ilgi gören ve toplam 33 ülkeden başvuru yapılan festivalde başvuru sayılarındaki artış nedeniyle ön jüri oluşturulduğu kaydedildi.

Basın Bülteni

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