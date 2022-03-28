54. SİYAD Ödülleri Sahiplerini Buldu: En İyi Film: Aşk, Büyü, Vs.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2021 yılı Türkiye Sineması’nın En İyileri, ödül töreninde açıklandı. Törende Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği Aşk, Büyü, Vs., En İyi Film Ödülü dahil toplam üç ödül kazanırken, Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği Gölgeler İçinde ise En İyi Yönetmen Ödülü dahil dört ödül kazanarak en çok ödül toplayan film oldu. Bu filmleri üç ödülle Bir Nefes Daha, iki ödülle Hayaletler ve bir ödülle İnsanlar İkiye Ayrılır izledi. Ayrıca Çatlak, Çevrimiçi En İyi Film seçildi. Bu yılki SİYAD Onur Ödülleri’nin sahipleri oyuncu Tilbe Saran ve yönetmen Engin Ayça, Emek Ödülü’nün sahibi Sinematek / Sinema Evi çalışanları oldu.

54. SİYAD Ödülleri:

En İyi Film: Aşk, Büyü, Vs.



En İyi İlk Film: Hayaletler

En İyi Yönetim: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)



En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Aşk, Büyü, Vs.)

En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Selen Uçer (Aşk, Büyü, Vs.)



En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Oktay Çubuk (Bir Nefes Daha)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Eren Çiğdem (Bir Nefes Daha)

En İyi Görüntü Yönetimi: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)

En İyi Müzik: Angus Macrae, Timo Rositzky, Da Poet (Bir Nefes Daha)

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)

En İyi Sanat Yönetimi: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)

En İyi Fantastik Film: Gölgeler İçinde

En İyi Kısa Film: Suçlular

En İyi Kısa Metraj Belgesel: Ankebût

En İyi Uzun Metraj Belgesel: Yaramaz Çocuklar

Onur Ödülleri: Tilbe Saran, Engin Ayça

Emek Ödülü: Sinematek / Sinema Evi Çalışanları

En İyi Yabancı Film: Baba (The Father) / Bir Film (İthalatçı)

Çevrimiçi En İyi Film: Çatlak

Ödül Kazananlar

