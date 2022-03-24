Aydın Engin’i Kaybettik

Medyanın önemli yazarlarından Aydın Engin, 24 Mart 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 12 Şubat 1941′de dünyaya gelen Aydın Engin, Yeşilçam için pek çok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı. O zamanları “Yeşilçam sinemasına çok sayıda senaryo yazdım. Derken Yılmaz Güney’in ‘ghost writter’i oldum. Yani senaryoyu ben yazdım, afişte ya takma ad kullandık ya da Yılmaz Güney imzasını.” diye anlattı. Eşkıya Halil adlı filmin senaryosunu ise yönetmen Alp Zeki Heper’le birlikte yazdı. Engin’in cenazesi, 25 Mart Cuma günü Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.